، لم تشهده منذ 100 عام.. "زلزال خطير" يواعد تركيا وعالم يفسر لماذا؟ ،

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توقع رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة إينونو بملاطيا في تركيا، طلحة ساريجي، اليوم الجمعة، حدوث زلزال خطير وكبير في البلاد.
ووفق "روسيا اليوم" قال: إن "خط الصدع شرق الأناضول قادر على إحداث زلزال تبلغ قوته بين 6.5 و8 درجات على مقياس ريختر، وبذلك نتوقع حدوث زلزال كبير جدًّا، لم نشهده منذ 100 عام".
وأضاف: "المنطقة تقع على أحد أكثر خطوط الصدع نشاطًا، والسبب في حدوث هذه الزلازل هو أن هناك طاقة تتراكم بين خطوط الصدع أثناء هذه الحركة، وهناك مخاوف من انفجار هذه الطاقة مخلّفة الزلزال، وبما أننا نمرّ بمراحل التمزق هذه الآن، فإن الزلازل تحدث بنشاط في منطقتنا".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الهزات الأرضية بفعل زلازل دون 5 درجات، لكنها شهدت هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجة في يناير الماضي، وتسبب بأضرار بالغة، وبنزوح الآلاف من السكان هناك.
يُذكر أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الجمعة، ولاية ملاطيا التركية، وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن "الهزة وقعت صباحًا في قضاء حكيم خان في الولاية".
وأضافت أن "عمق الزلزال بلغ 7.21 كم تحت الأرض"، ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب تلك الهزة الأرضية.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 06:45 PM
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت "ملاطيا" اليوم
توقع رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة إينونو بملاطيا في تركيا، طلحة ساريجي، اليوم الجمعة، حدوث زلزال خطير وكبير في البلاد.
ووفق "روسيا اليوم" قال: إن "خط الصدع شرق الأناضول قادر على إحداث زلزال تبلغ قوته بين 6.5 و8 درجات على مقياس ريختر، وبذلك نتوقع حدوث زلزال كبير جدًّا، لم نشهده منذ 100 عام".
وأضاف: "المنطقة تقع على أحد أكثر خطوط الصدع نشاطًا، والسبب في حدوث هذه الزلازل هو أن هناك طاقة تتراكم بين خطوط الصدع أثناء هذه الحركة، وهناك مخاوف من انفجار هذه الطاقة مخلّفة الزلزال، وبما أننا نمرّ بمراحل التمزق هذه الآن، فإن الزلازل تحدث بنشاط في منطقتنا".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الهزات الأرضية بفعل زلازل دون 5 درجات، لكنها شهدت هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجة في يناير الماضي، وتسبب بأضرار بالغة، وبنزوح الآلاف من السكان هناك.
يُذكر أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الجمعة، ولاية ملاطيا التركية، وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن "الهزة وقعت صباحًا في قضاء حكيم خان في الولاية".
وأضافت أن "عمق الزلزال بلغ 7.21 كم تحت الأرض"، ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب تلك الهزة الأرضية.
، لم تشهده منذ 100 عام.. "زلزال خطير" يواعد تركيا وعالم يفسر لماذا؟ ،
المصدر : الخليج 365
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