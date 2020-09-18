، الآسيوي يوافق على تسجيل حارسي مرمى بديلين في صفوف الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا المستجد

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

فقد وافق الاتحاد القاري على تسجيل حارسي المرمى عبدالله البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك مكان محمد الواكد ونواف الغامدي.

جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وسيكون اللاعبان البديلان مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً.

وجاء هذا القرار بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر أن يلتحق "تركي المطيري" المقيد مسبقًا بقائمة الهلال الآسيوية، إلى جانب ثنائي درجة الشباب عبدالله البيشي وأحمد الجبيع بالفريق الأول في قطر يوم غدٍ، وذلك بعد موافقة "الاتحاد الآسيوي" على استبدالهما بالحارسين المقيدين في القائمة "محمد الواكد" و"نواف الغامدي" المصابين بـ"كورونا".