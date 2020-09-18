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النيابة تحقق مع شخص استغل طفلًا في مشاهد مخلة للآداب وتسيء للتعليم
الفعلة تعد من صور الإيذاء المحظورة ويجرمها نظام حماية الطفل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يُظهر طفلًا في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم، وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقًا للمادة (103) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وقال المصدر: إن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألو جهدًا في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.
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