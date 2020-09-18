أكاديمي لـ”المواطن”: استئناف الطيران الدولي ينعش قطاع السياحة

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أكاديمي لـ”متابعات الخليج 365”: استئناف الطيران الدولي ينعش قطاع السياحة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أكد المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، أن قرار استئناف الطيران الدولي بعد الأول من يناير المقبل يعتبر من القرارات المهمة لانتعاش قطاع السياحة في المملكة فهي تساهم في تعزيز الإشغال الفندقي وعودة النشاط التدريجي للحركة السياحية.
الفنادق والشقق المفروشة
ولفت باعجاجة في تصريح لـ”متابعات الخليج 365” إلى أن كل تلك المعطيات الإيجابية تنعكس كذلك على الفنادق والشقق المفروشة من خلال استقبال السواح والمعتمرين وهو ما سيؤدي إلى تحسن دخل شركات العمرة وكذلك تحسن دخل الفنادق والشقق المفروشة، وبذلك ستبدأ الحركة الاقتصادية في الانتعاش ، وبجانب ذلك سيؤثر فتح نشاط السياحة بدوره على الأنشطة الأخرى مثل السكن والنقل والمواد الغذائية.
استئناف الطيران الدولي يعزز الإيرادات غير النفطية
الدكتور باعجاجة نوه في ختام حديثه، بأن رؤية 2030 حريصة على تحقيق أهدافها وجذب إيرادات للدولة من ضمنها القطاع السياحي والذي يعتبر الركيزة الأساسية في خلق إيرادات غير نفطية وهو أكبر القطاعات لديه فرص لجذب أكبر دخل ممكن.
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