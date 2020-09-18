- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 05:42 PM
5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 580الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.
، الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.