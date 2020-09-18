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أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18
أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:22 PM
إجمالي الإصابات بلغ 656 ألفًا والوفيات 16 ألفًا
أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.
، كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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