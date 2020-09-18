، كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 656 ألفًا والوفيات 16 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.فيروس كورونا الجديد