محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 84372 والإصابات 5214677 سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.الهند فيروس كورونا الجديد الهند: 96424 إصابة جديدة و1174 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18 سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس. Advertisements 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 02:49 PM إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 84372 والإصابات 5214677 إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 84372 والإصابات 5214677 سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس. ، الهند: 96424 إصابة جديدة و1174 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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