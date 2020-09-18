، "إغاثي الملك سلمان" يوزع 5 آلاف كرتون من التمور في عدن ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدء العمل بالعيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بـ"حرض"

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمسة آلاف كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.

وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم.

وقدّم شكره للمملكة العربية السعودية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى.

وأفاد رئيس مؤسسة طيبة، الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية