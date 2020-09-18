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نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير بقيادة مدير الإدارة معيض القحطاني وعدد من المفتشين عدداً من الجولات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق في العديد من المحافظات والمراكز بالمنطقة؛ وذلك بتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال، وقد بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها 170 جولة تفتيشية في كلٍ من محافظة بيشة، بلقرن، النماص، تنومة، مركز بللسمر، وبللحمر، وعفراء، والبشائر.
وتم ضبط عدد من المخالفات الإلكترونية لمحلات خالفت القرارات الوزارية وعدم تطبيق قرارات التوطين بمنافذ البيع والتي سيتم إصدار العقوبات بحق المخالفين من قبل وحدات الاختصاص.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 05:19 PM
170 جولة تفتيشية بمحافظات عدة و"الإجراءات الاحترازية" هدف رئيسعسير.. ضبط مخالفات إلكترونية على محال لم تطبق التوطين بمنافذ البيع
نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير بقيادة مدير الإدارة معيض القحطاني وعدد من المفتشين عدداً من الجولات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق في العديد من المحافظات والمراكز بالمنطقة؛ وذلك بتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال، وقد بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها 170 جولة تفتيشية في كلٍ من محافظة بيشة، بلقرن، النماص، تنومة، مركز بللسمر، وبللحمر، وعفراء، والبشائر.
وتم ضبط عدد من المخالفات الإلكترونية لمحلات خالفت القرارات الوزارية وعدم تطبيق قرارات التوطين بمنافذ البيع والتي سيتم إصدار العقوبات بحق المخالفين من قبل وحدات الاختصاص.
، عسير.. ضبط مخالفات إلكترونية على محال لم تطبق التوطين بمنافذ البيع ،
المصدر : الخليج 365
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