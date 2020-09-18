شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 144 ألف عبوة منتجات تجميلية غير مرخصة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء في جدة، اليوم الجمعة، عن إغلاق مستودعٍا مخالفًا.

وأوضحت الهيئة إن المستودع كان يخزن منتجات تجميل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت إنه تم ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية، وتم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه