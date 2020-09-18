شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حوادث مروعة لسائقين جازفوا بالسير في مجاري السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من مخاطر السير بالسيارات في مجاري السيول.

ونشرت الهيئة لقطات مروعة من حوادث وقعت جراء مجازفة بعض السائقين بالسير في مجاري السيول.

ولفت إلى أن المجازفة بمثل هذه الطريقة ليست من تعاليم الإسلام التى دعت للمحافظة على النفس من التهلكة.

وأكدت الهيئة أن اتباع الإرشادات من الجهات المختصة تساعد في تجنب المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية الحادة .