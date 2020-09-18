شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" توضح المقصود بالفاتورة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المقصود بالفاتورة الإلكترونية في مسودة لائحة الفوترة الإلكترونية. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المقصود بالفاتورة الإلكترونية في مسودة لائحة الفوترة الإلكترونية. وقالت الهيئة بأن الفاتورة الإلكترونية، هي فاتورة ضريبة يتم إصدارها وحفظها، من خلال وسيلة إلكترونية، وفقا لما تحدده اللائحة. وتابعت الهيئة، بأنه لا تعد الفاتورة التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية، من خلال مسحها ضوئيا، أو بأي طريقة أخرى، بأنها فاتورة إلكترونية، لأغراض هذة اللائحة.

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