شكرا لمتابعة خبر عن عروض جوية تُزين سماء عسير الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت إمارة منطقة عسير عن إقامة عروض جوية متنوعة في عدد من المواقع، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة القوات الجوية الملكية الأربعاء القادم في احتفالات اليوم الوطني بمنطقة عسير.

وسوف تمر العروض الجوية بعدة مواقع ومنها خميس مشيط، وحديقة مطار أبها، وومدينة أبها، ومركز طبب، وشعف بني مازن، وسراةعبيدة، وأحد رفيدة، وحديقة القاعدة الجوية بخميس مشيط.