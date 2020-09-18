بالفيديو.. كلمة مؤثرة للملك فهد في وفاة الملك خالد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الملك فهد بن عبدالعزيز كلمة مؤثرة حينما توفي شقيقه الملك خالد عام 1982. وجه الملك فهد بن عبدالعزيز كلمة مؤثرة حينما توفي شقيقه الملك خالد عام 1982. وأكد أن الملك خالد كان بمثابة الأب وأخ بالنسبة له وللجميع، مؤكداً أن الملك الراحل منحهم الحب واهتم بشؤون شعبه. وظهرت ملامح الحزن على وجه الملك فهد أثناء إلقائه لكلمته عن شقيقه الراحل، مؤكداً أن الأخير قدم الكثير للعرب والمسلمين.

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