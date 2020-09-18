شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يُعلق على اكتشاف قضايا فساد جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رسالة شكر وتقدير لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على جهودهم في كشف قضايا الفساد.

وقال سمو ولي العهد وفقًا لقناة السعودية: " بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً " .

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد صرّح بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطن ومقيم، وجاري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.