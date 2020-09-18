شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المسند يوضح حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن الأجواء المتوقعة خلال الأيام القادمة.
وتوقع المسند، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الحالة المطرية ستكون ضعيفة خلال اليومين القادمين، وستكون من خفيفة إلى متوسطة.
كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وقد يصاحب ذلك هطول أمطار على أجزاء من هذه المرتفعات خلال اليوم، ويوم غد.
وأكد أن درجة الحرارة ستنخفض اليوم بشكل ملموس في شمال المملكة، وسيستمر ذلك إلى منتصف الأسبوع القادم.
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