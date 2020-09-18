شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «أمن الطرق» يكشف أبرز الأخطاء المسببة للحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة من بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الحوادث أثناء القيادة .

وبينت أنه في مقدمة تلك الأخطاء استخدام الهاتف المحمول ، والتجاوز الغير نظامي ، والسرعة الزائدة ، وعدم ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك .

ومن بين الأخطاء أيضاً : الإنعطاف دون تنبيه ، والإضاءة العالية واستخدامها دون داع في الطرق ، وجلوس السائق بوضعية خاطئة كالإنحناء للخلف .