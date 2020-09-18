بالفيديو.. «أمن الطرق» يكشف أبرز الأخطاء المسببة للحوادث المرورية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة من بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الحوادث أثناء القيادة .
وبينت أنه في مقدمة تلك الأخطاء استخدام الهاتف المحمول ، والتجاوز الغير نظامي ، والسرعة الزائدة ، وعدم ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك .
ومن بين الأخطاء أيضاً : الإنعطاف دون تنبيه ، والإضاءة العالية واستخدامها دون داع في الطرق ، وجلوس السائق بوضعية خاطئة كالإنحناء للخلف .
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