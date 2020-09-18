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مدير التوعية الصحية بوزارة الصحة يزور صحة عسير

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

قام مدير التوعية الصحية بوزارة الصحة الأستاذ يوسف الهذلول ، بزيارة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه في مجال التوعية الصحية خلال جائحة فيروس وما تم تقديمه خلال فترة الصيف في مجال التوعية الصحية ، ورافقه خلال الزيارة الأستاذ سليمان الرميخان من إدارة التخطيط والتطوير ، والأستاذ عبدالرحمن الشهري من فريق الإنتاج بالوزارة.

حيث استعرض فريق العمل بالتوعية الصحية في صحة عسير ، الأعمال التوعوية التي قامت بها المديرية ، كما تم استعراض الدور الذي نفذته وحدة التواصل المجتمعي والتوعية الصحية بغرفة إدارة أزمة كورونا ، ومشروع التوعية الصحية التابع لنشامى عسير ، وثمن سعادة مدير التوعية الصحية بالوزارة الجهود التوعوية التي نفذتها صحة عسير وخاصةً خلال موسم الصيف وما صاحبه من تزايد في أعداد الزوار للمنطقة .

عقب ذلك ، استقبل سعادة مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة عسير الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري مدير التوعية الصحية وفريقه وذلك نيابةً عن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، مشيداً بالجهود التوعوية المبذولة من الجميع لرفع الوعي الصحي .

 

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