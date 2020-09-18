رسميًّا.. إعلان خريطة التعافي الجديدة من كورونا.. وجدة أولًا بـ142 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن مدينة جدة تصدرت حالات الشفاء من فيروس كورنا، مسجلةً 142 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 1145 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 91 حالة تعافٍ في الرياض، و70 في الهفوف، و67 في الدمام، و59 في مكة المكرمة، و46 في القطيف، و40 في ينبع.

كما تم تسجيل 39 حالة تعافٍ في الخبر، و37 في المبرز، و32 في المدينة المنورة، و31 في الظهران، و27 في حائل، و27 في النعيرية، و19 في بقيق، و18 في الجبيل، و17 في عرعر، و15 في رفحا، و12 في كل من تبوك وجازان وبلجرشي، وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ في كل من بريدة والطائف وصفوى والخفجي والدرعية ووادي الدواسر، و10 حالات في كل من حفر الباطن والخرج وراس تنورة، وتم شفاء 9 حالات في الليث، و8 في كل من أبو عريش ورابغ، و7 في عنيزة، و6 في كل من رفائع الجمش والحرجة ومليجة والمخواة ويدمة والعيون وشرورة، و5 في كل من نجران والزلفي وسبت العلاية وبيش والمزاحمية والجفر، و4 في كل من خليص والمجمعة والكامل وعيون الجواء والبدائع وضرما وخيبر.

أيضًا، تم تسجيل 3 حالات شفاء في كل من الأسياح وأبها وبيشة والقحمة والقنفذة وقرية العليا والبشائر، بينما تم تسجيل حالتي شفاء في كل من بطحاء وخباش وبدر الجنوب والقوارة والعيدابي والباحة وعفيف والدلم والرس وتبالة والبجادية وقصيباء والقيصومة وحوطة بني تميم والنماص والعقيق وتربة والسليل وليلى وتمير والمذنب والمظيلف والحجرة ووادي الفرع والريث وأضم وبللسمر.

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وتم تسجيل حالة شفاء واحدة في كل من الشعبة والرين وعريعرة والشنان والرويضة وحوطة سدير والدرب والخاصرة والدوادمي وسراة عبيدة والبدع والسعيرة ورياض الخبراء والغاط والأرطاوية والحناكية وقلوة وثادق وحريملاء وصبيا وأملج وحقل وبقعاء ورماح والبكيرية ورجال ألمع والحمنة وساجر والفرشة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 328720، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 308352، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4430 حالة، فقد تم تسجيل 31 حالة وفاة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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