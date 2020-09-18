«الخطوط السعودية» تجدد التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية

أوضحت طريقة إضافة أمتعة زائدة
أكدت الخطوط السعودية أنه يمكن إضافة أمتعة إضافية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «أضفت حقيبة زائدة على الوزن عن طريق برنامج السعودية، كيف طريقة الدفع أو تأكيد الحقيبة الزيادة؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك إضافة أمتعة إضافية عبر زيارة موقعنا واختيار (إجارة الحجوزات) ثم (إضافة الأمتعة، المقاعد والواي فاي)».
وجددت الخطوط السعودية التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية قائلةً: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر».
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