«الخطوط السعودية» تجدد التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية

أكدت الخطوط السعودية أنه يمكن إضافة أمتعة إضافية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «أضفت حقيبة زائدة على الوزن عن طريق برنامج السعودية، كيف طريقة الدفع أو تأكيد الحقيبة الزيادة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك إضافة أمتعة إضافية عبر زيارة موقعنا واختيار (إجارة الحجوزات) ثم (إضافة الأمتعة، المقاعد والواي فاي)».

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وجددت الخطوط السعودية التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية قائلةً: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر».

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