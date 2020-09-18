«الأمن السيبراني»: 7 خطوات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

تتضمَّن المتابعة والحذر والصداقة

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، 7 خطوات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. وذكر المركز، عبر تويتر، أن طرق حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت تشمل التالي: – رسم الحدود: ويتضمن تعيين الامتيازات الأمنية المناسبة لطفلك. – المتابعة: تفعيل خاصية الرقابة الأبوية على أجهزة أطفالك. – الحذر: انصح أطفالك بتجنب فتح أي ملفات أو تطبيقات مجهولة. Advertisements – الصداقة الأبوية: أظهر الاهتمام بالألعاب التي يلعبها طفلك، وشاركها معه. – الدقة: التحقق من تصنيف الألعاب قبل شرائها، واختيار الأنسب لعمر طفلك. – التطبيقات الموثوقة: قم بتنزيل التطبيقات الأصلية من مواقعها الرسمية والمصادر الموثوقة. – التوعية: احرص على رفع مستوى الوعي لدى الأطفال من خلال تعليمهم السلوكيات الصحيحة وحقيقة ما قد يصادفونه على الإنترنت. اقرأ أيضًا: «الأمن السيبراني» يوجه 5 إرشادات للمعلمين خلال التعليم عن بعد

قبل بدء الدراسة عن بُعد.. الأمن السيبراني يعدِّد 5 خطوات لحماية إنترنت المنزل

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