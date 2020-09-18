وزارة الصحة تعلن إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات.. ومكة تتصدر

تصدَّرت مدينة مكة المكرمة قائمة إصابات فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مسجلةً 58 إصابة من أصل 576 إصابة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 52 إصابة، ثم الهفوف 47، والدمام 37، والرياض 35، والمدينة المنورة 33، والمبرز 24، وخميس مشيط 19، وأبها 15، وكل من جازان ونجران 14 إصابة.

كما تم تسجيل 13 إصابة في بلجرشي، و12 في الليث، و10 في حائل، و9 في كل من القطيف وعرعر، و8 في ينبع، و7 في كل من الظهران وصامطة، و6 في كل من الخبر وأبو عريش وخليص، و5 في كل من الجبيل وبيش وفيفاء والخرج.

وتم تسجيل 4 إصابات في كل من المخواة وبريدة وعنيزة والقريات والطائف وبللسمر وظهران الجنوب ومحايل عسير وسراة عبيدة والنعيرية والعيدابي وصبيا ووادي الدواسر.

وتم تسجيل 3 إصابات في كل من الباحة والمظيلف ورجال ألمع وقرية العليا ورفحاء وعفيف.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من الحجرة والعقيق والنماص والقحمة وحفر الباطن وطريف والمجمعة وتبوك وأملج.

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وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط في كل من أملج والجفر والعيون والأسياح والبدائع والبكيرية والمذنب والرس وعيون الجواء ورياض الخبراء والخرمة والحرجة وبارق وبيشة وسبت العلاية وتبالة والخفجي وراس تنورة والدرب والطوال والكامل ويدمة والشعبة والبدع وتمير وشقراء ورفائع الجمش.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 328720، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 308352.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4430 حالة، فقد تم تسجيل 31 حالة وفاة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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