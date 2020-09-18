أخبار السعودية اليوم.. التأمينات الاجتماعية: خطوة تحرم المشترك من 5 منافع.. و«حساب المواطن»: إجراء مشروط لإضافة العسكري كـ«تابع»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 18سبتمبر 2020م، ومنها: بث مباشر للتعليم العام والتربية الفكرية الجمعة والسبت، وتحمل مشروط لضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم، وسحب رعدية ممطرة اليوم في 4 مناطق.

قناة «عين»: بث مباشر للتعليم العام والتربية الفكرية الجمعة والسبت

أتاحت قناة «عين»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، بثًّا مباشرًا يومي الجمعة والسبت للتعليم العام والتعليم المستمر والتربية الفكرية.

طريقة الاستعلام عن أقساط «التنمية العقارية» المستحقة على المتوفى

أوضح بنك التنمية الاجتماعية طريقة معرفة الأقساط المتبقية لشخص متوفى؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد أن أستعلم كم باقي قسط لشخص متوفى مع العلم أنه ما سجل بأبشر ولا سجل بالموقع؟».

وزارة الإسكان تكشف تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن

أوضحت وزارة الإسكان، تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل السجل التجاري يمنع من الاستحقاق لدعم السكن؟».

التأمينات الاجتماعية: خطوة تحرم المشترك من 5 منافع

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأكيدها أن تصفية المستحقات قبل استحقاق المعاش يحرم الشخص من الاستفادة من منافع التأمينات.

احتساب ضريبة القيمة المضافة على الدواء يدفع «الزكاة والدخل» إلى التعليق

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على الدواء؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين عن احتساب الضريبة على نوع من أنواع الدواء.

محمد التويجري يواصل المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

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استمر المرشح السعودي محمد التويجري، في المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية، للمرحلة الثانية. وذكرت قناة «الإخبارية» أن التويجري ينافس مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية، مشيرةً إلى انسحاب مرشحي مصر والمكسيك ومولدوفا.

«النمر» يوضح حقيقة تنقية ماء الشيشة لسموم المعسل

فنَّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بعض المفاهيم الشائعة بين الناس، ومنها أن الماء ينقي سموم المعسل في الشيشة.

«حساب المواطن»: إجراء مشروط لإضافة العسكري كـ«تابع»

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن إضافة عسكري كتابع لرب الأسرة؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا أخوي عسكري عمره 22، وساكن معنا عادي يصير تابع مع والدي وهو موظف؟».

رسميًّا.. تحمُّل مشروط لضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)؛ وذلك عقب استفسار أحد المواطنين قائلًا: «هل توجد ضريبة على الطفل السعودي في أقساط المدرسة ؟».

مجلس الضمان الصحي يحسم موقف «التأمين» عند تمديد تأشيرة الزيارة

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الجمعة، أنه يلزم تأمين جديد عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، وذكر المجلس أنه «عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، يتم إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد، ليتم ربطه بالجوازات»، وفق ما جاء على حساب مجلس الضمان، عبر حسابه على موقع تويتر.

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم في 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الجمعة، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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