قوات أمن المنشآت تستقبل الطلبة المستجدين بمعاهد ومراكز التدريب

استقبلت معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية في كل من (منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، اليوم، الطلبة المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

وأتمَّت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة؛ لينضموا بعدها إلى زملائهم بميادين الشرف لخدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم.

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