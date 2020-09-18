«الموارد البشرية» توضح مدة نقل العامل برصيد رواد الأعمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن نقل العامل برصيد رواد الأعمال بعد عام من استقدامه؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نقل الكفالة بتأشيرة رواد الأعمال، هل النقل بعد سنة من تاريخ صدور التأشيرة؟ أو من دخول العامل للسعودية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «نعم، بعد انقضاء سنة على استقدام العامل برصيد رواد الأعمال، يمكن إجراء نقل الخدمة للعامل ويعامل معاملة طبيعية في إجراءات نقل الخدمة المعتمدة».

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وأضاف: «لمزيد من المعلومات حول مبادرة رواد الأعمال، فضلًا الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا)».

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