مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP

حصل مستشفى ظهران الجنوب العام ممثلاً بقسم التغذية على شهادة (HACCP) والمعنية بالتحكّم في العملية الإنتاجية وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية. ويعد هذا النظام مسؤولاً عن عمليات إنتاج الغذاء وتحديد مواقع الخطر أثناء علمية إنتاج الأغذية، ويتم ذلك من خلال المراقبة المستمرة للعملية الإنتاجية والتحكم بجميع خطوات الإنتاج، إضافة إلى وضع قوانين صارمة لمنع حدوث أي مشاكل أو أخطار وتكمن أهمية نظام "الهاسب" في تمكنه في ضمان سلامة المنتج الغذائي، حيث إن أولوياته هي التحكم في العملية الإنتاجية وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية من الملوثات بشتى أنواعها مثل الملوثات الميكروبولوجية والفيزيائية والكيميائيّة، مع وجود نظام يحمي الأغذية من التلوث ويحد من المخاطر مما يعزز الصحة العامة.

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