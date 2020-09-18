السعودية اليوم/ مستشفى ظهران الجنوب يحصل على شهادة HACCP



محايل 01صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

حصل مستشفى ظهران الجنوب العام ممثلاً بقسم التغذية على شهادة ( HACCP ) والمعني بالتحكّم في العملية الإنتاجيّة وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية .

ويعد النظام مسؤولاً عن عمليات إنتاج الغذاء وتحديد مواقع الخطر أثناء علمية إنتاج الأغذية، ويكون ذلك من خلال المراقبة المستمرّة للعملية الإنتاجيّة والتحكّم بجميع خطوات الإنتاج بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة لمنع حدوث أيّ مشاكل أو أخطار وتكمن أهمية نظام “ الهاسب “ في تمكّنه في ضمان سلامة المنتج الغذائيّ حيث إنّ أولويات “ الهاسب “ هي التحكّم في العملية الإنتاجيّة وتقليل المخاطر الناتجة وضمان سلامة الأغذية من الملوّثات بشتى أنواعها مثل الملوّثات الميكروبولوجية والفيزيائية والكيميائيّة ، مع وجود نظام يحمي الأغذية من التلوّث ويحُد من المخاطر الناتجة ؛ مما يعزّز الصحة العامة.

//انتهى//

15:44ت م

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