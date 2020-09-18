السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفذ جولاتٍ رقابيةً على 455 محلاً تجارياً مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية



جدة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة على نطاق ١٩ بلدية فرعية جولات رقابية شملت 455 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الجولات تضمنت 52 مطعمًا و 49 محل تموينات و18 صالون حلاقة ، مشيراً إلى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبين أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة ، مؤكداً حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

//إنتهى//

15:41ت م

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