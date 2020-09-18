السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة: القبض على ستة أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة



المدينة المنورة 1 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2020م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص (مواطنَين وباكستانيَين ونيجيريَين في العقد الثاني والثالث من العمر)، لتورطهم بارتكاب (11) حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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15:34ت م

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