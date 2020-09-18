شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ "منسوبي الرقابة": "بيض الله وجيهكم" والان نبدء بالتفاصيل

- أنتم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصالة من وطننا وجه سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء -حفظه الله- رسالة شكر وتقدير لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قال فيها : "بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً".

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