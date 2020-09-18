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2020-09-18 ضبط ستة أشخاص تورطوا بـ11 جريمة سرقة من المساكن بالمدينة متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على ستة أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة. Advertisements وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص (مواطنَين وباكستانيَين ونيجيريَين في العقد الثاني والثالث من العمر)، لتورطهم بارتكاب (11) حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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