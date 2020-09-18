الموارد البشرية لـ”المواطن” : 5000 ريال غرامة رفض منح العاملين شهادة الخبرة

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها من شهادة الخبرة حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية.

ما هي شهادة الخبرة وما أهميتها؟

هي الوثيقة الرسمية التي تثبت أن صاحبها قد عمل في مؤسسة أو شركة ما وأن له خبرة في مجال معين وأن هذه الخبرة كافية لحصوله على الوظيفة أو العمل المتقدم إليه، وهي تستخدم في القطاعين سواء العام أو الخاص.

وتحتوي شهادة الخبرة على كل التفاصيل التي تخص العمل، من حيث الوقت الذي تم فيه وكذلك تفيد في اكتساب خبرة عملية وعلمية داخل المنشأة وكل التفاصيل التي تخص الفترة التي عمل خلالها الفرد.

حقوق وواجبات الموظف وجهة العمل

وفي رد على استفسارات “متابعات الخليج 365” قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما أن هناك حقوقًا وواجبات على الموظف وصاحب العمل أثناء سريان مدة العقد، فإن هناك حقوقًا والتزامات عليهما عند انتهاء العقد، فأما ما يلتزم به صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لما أشارت إليه المادة ( الرابعة والستون ) من نظام العمل فإن العامل يعطي – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير ، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه . ‬

مدة الحصول على شهادة الخبرة

وحول المدة التي تستوجب الحصول على شهادة خبرة قالت الموارد البشرية : بحسب ما ورد في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام العمل فالمدة تكون على النحو الآتي:

• خلال أسبوع إذا انتهت خدمة العامل.

• خلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى عقده.

عقوبات المنشأة المخالفة

وقالت الوزارة إنها توقع عقوبة مقدارها (5000) ريال تتعدد بتعدد العاملين عند رفض صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل إعطاء العامل شهادة خدمة عند طلب العامل ذلك، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.



المزيد

شارك الخبر







