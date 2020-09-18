، "قصة الإعلام السعودي وجائحة كورونا" في جامعة الإمام.. الاثنين المقبل ،

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تنظم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ندوة علمية عن بُعد بعنوان "الإعلام السعودي وجائحة كورونا.. قصة تروى"؛ وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاعي الإعلام والصحة.
وتأتي الندوة ضمن فعاليات وأنشطة الكلية للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 الذي يقام هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة".
وأوضح عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، أن الوحدة والتلاحم عبر هذا الكيان العظيم المبارك المملكة العربية السعودية، من أهم المكاسب الوطنية بعد أن أسس لها بتوفيق الله الوالد القائد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، ومعه خيرة من الرجال الأوفياء رحمهم الله جميعًا وجزاهم عنا خير الجزاء، وأن احتفاء الشعب السعودي الكريم بذكرى اليوم الوطني المجيد الـ90، جاء استذكارًا لتاريخ زاخر بالأمجاد ومسيرة من النجاحات تسابق الزمن نحو مستقبل مشرق بالإنجازات وآفاق ليس لطموحها حد.
وأضاف أنها مناسبة وطنية مهمة لغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال الشابة للسير قدمًا على خطى الآباء والأجداد، وتعزيز وحدة البلاد والقلوب من أجل تعميق أواصر المودة والسلام والتآخي بين أفراد المجتمع، والولاء للقيادة الرشيدة والتأكيد على المحبة المتبادلة، إلى جانب شحن الهمم وتحفيزها لتحقيق رؤية واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء للوطن والمواطن على جميع الأصعدة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ويوفقهم لكل خير، وأن يديم نعمة الرخاء والأمن والتقدم على الشعب السعودي الوفي الكريم.
يُذكر أن هذه الندوة سوف تنقل مباشرة من خلال حساب الكلية في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وغيرها من المنصات.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 03:48 PM
ضِمن برنامجها للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 وبحضور نخبة من الخبراء
تنظم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ندوة علمية عن بُعد بعنوان "الإعلام السعودي وجائحة كورونا.. قصة تروى"؛ وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاعي الإعلام والصحة.
وتأتي الندوة ضمن فعاليات وأنشطة الكلية للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 الذي يقام هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة".
وأوضح عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، أن الوحدة والتلاحم عبر هذا الكيان العظيم المبارك المملكة العربية السعودية، من أهم المكاسب الوطنية بعد أن أسس لها بتوفيق الله الوالد القائد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، ومعه خيرة من الرجال الأوفياء رحمهم الله جميعًا وجزاهم عنا خير الجزاء، وأن احتفاء الشعب السعودي الكريم بذكرى اليوم الوطني المجيد الـ90، جاء استذكارًا لتاريخ زاخر بالأمجاد ومسيرة من النجاحات تسابق الزمن نحو مستقبل مشرق بالإنجازات وآفاق ليس لطموحها حد.
وأضاف أنها مناسبة وطنية مهمة لغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال الشابة للسير قدمًا على خطى الآباء والأجداد، وتعزيز وحدة البلاد والقلوب من أجل تعميق أواصر المودة والسلام والتآخي بين أفراد المجتمع، والولاء للقيادة الرشيدة والتأكيد على المحبة المتبادلة، إلى جانب شحن الهمم وتحفيزها لتحقيق رؤية واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء للوطن والمواطن على جميع الأصعدة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ويوفقهم لكل خير، وأن يديم نعمة الرخاء والأمن والتقدم على الشعب السعودي الوفي الكريم.
يُذكر أن هذه الندوة سوف تنقل مباشرة من خلال حساب الكلية في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وغيرها من المنصات.
، "قصة الإعلام السعودي وجائحة كورونا" في جامعة الإمام.. الاثنين المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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