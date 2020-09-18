، منصة "يلا جدة" تطلق تحدي الاحتفال بالوطن بجوائز 90 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع الأمانة.. والإعلان عن آخر موعد لاستلام المشاركات

أطلقت منصة "يلا جدة" بالتعاون مع أمانة المحافظة تحدي #احتفال_جدة_بالوطن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 .

ودعت جميع السكان من مواطنين ومقيمين إلى مشاركة صور احتفالاتهم باليوم الوطني بشكل إبداعي يعبر عن مشاعر حبهم للوطن على المنصة (YallaJeddah.sa) والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90,000 ريال سعودي، فيما سيكون آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الجمعة المقبل.

وتأتي مبادرة "يلا جدة" تحت رعاية أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مركز الإبداع البلدي وشركة تام التنموية المحدودة بهدف توفير الفرص الملائمة لإشراك سكّان المحافظة من المواطنين والمقيمين في التطوير والتحسين والتجميل لمدينة جدة، لتعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر تحقيق هذا الهدف من خلال استقبال وتفعيل عدد من المبادرات المجتمعية عن طريق منصتها الإلكترونية (YallaJeddah.sa)، والعمل بمبدأ الشراكة المجتمعية لمدينة جدة في التطوير المستمر لها والذي يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والمجتمع.منصة يلا جدة جدة