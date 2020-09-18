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عروض جوية في سماء عسير بمناسبة اليوم الوطني 90
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أعلنت إمارة منطقة عسير اليوم الجمعة عن مشاركة القوات الجوية الملكية في احتفالات اليوم الوطني 90 للمملكة في عدد من المواقع بالمنطقة يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساءً وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد حفظه الله الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الإمارة إن سماء عسير ستشهد عروضًا جوية متنوعة في اليوم الوطني 90 بعدد من المواقع (خميس مشيط – حديقة مطار أبها – مدينة أبها – مركز طيب- شعف بني مازن – سراة عبيدة – أحد رفيدة – حديقة القاعدة الجوية بخميس مشيط).
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