تركيا طلبت عقد لقاء أمني مع مصر والقاهرة لم ترد

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت قناة العربية نقلًا عن مصادرها إن تركيا طلبت عقد لقاء أمني رفيع المستوى مع مسؤولين في مصر لكن القاهرة رفضت الرد على الطلب.

وأضافت المصادر أن القاهرة لم ترد على طلبات أنقرة بسبب التحفظ على سياسات تركيا الإقليمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد اليوم رغبة بلاده في الحوار مع مصر، معبرًا في نفس الوقت عن حزنه من التوافق المصري اليوناني في شرق المتوسط.

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وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة موجعة بعدما أعلن حليفه الوحيد في ليبيا فايز السراج استقالته من رئاسة المجلس الانتقالي الليبي.

وفي أول تعليق رسمي على الاستقالة قال أردوغان اليوم الجمعة إنه منزعج من القرار الذي اتخذه السراج مبديًا في الوقت ذاته انفتاحًا على الحوار مع مصر واليونان.

وتابع أردوغان: “لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، مضيفًا أن إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن، وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا.

وقال أردوغان إننا “مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو”: “ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟”.



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