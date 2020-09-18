، "التاكسي البحري" و"جسر الملك بأبحر" على طاولة استراتيجية "بلدي جدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش الخطة التشغيلية للعامين القادمين وشكاوى المواطنين من "إغلاق بلاغات"

استعرض المجلس البلدي بمحافظة جدة، استراتيجية النقل العام بالمحافظة والتي تضمنت مستجدات مشروع عقد الحافلات مع الشركة السعودية للنقل، وكذلك مستجدات مشروع تطوير جسر الملك سلمان بأبحر وأيضًا تطوير الواجهة البحرية والتاكسي البحري.

كما ناقش المجلس، خلال جلسته الثامنة والستين التي عقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، الخطة التشغيلية للمجلس خلال السنتين القادمة؛ حيث اشتملت الخطة التشغيلية على تفعيل دور اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة تطلعات المواطنين.

وأوضح رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس اتخذ العديد من القرارات والتوصيات من أهمها قرار المجلس بالإجماع بمخاطبة أمانة محافظة جدة بطلب تحديد موعد لزيارة ميدانية لأعضاء المجلس البلدي للوقوف على أحد مسارات مشروع النقل بالحافلات للاطلاع عن كثب على المشروع واستخدام إحدى الحافلات للذهاب والعودة في المسار المحدد لها.

وأشار المحمدي إلى أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الخطة التشغيلية للمجلس خلال العامين 2020/2021م والعمل على تفعيلها اعتبارًا من تاريخه.

وفيما يخص ما تم استعراضه بجدول أعمال الجلسة من شكاوى المواطنين حول عدة أمور منها مواقف السيارات بالمنطقة المركزية وإيقاف رخص البناء في مخطط البشائر والشكاوى من إغلاق البلاغات والتي ترد لعمليات الأمانة ٩٤٠ دون معالجتها والمطالبة بمعالجة تقاطع بشارع أم القرى وأيضًا معالجة المنطقة المفتوحة للدخول إلى شارع بن باز شرقًا قبل جسر بريمان فقد اتخذ المجلس قراراته بالرفع للجهات المختصة بأمانة محافظة جدة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها وإفادة المجلس.