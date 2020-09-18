شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قوات أمن المنشآت تستقبل الطلاب الجدد وتطبق الإجراءات الإحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو،تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال إستقبال الطلاب الجدد بمعاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية، بالدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

وأظهر المقطع الكشف على الطلاب من خلال أجهزة قياس الحرارة وإرتداء الكمامات، والتعقيم، فضلا على التاكيدات على التي تلقاها الطلاب الجدد، حول الحفاظ على نظام التباعد الإجتماعي.

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ويذكر أن المعاهد والمراكز أتمت استقبال الطلبة المستجدين في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، وسط تطبيق محكم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها مع زملائهم في ميادين الشرف لخدمة الدين والوطن.