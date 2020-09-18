شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الرقية الشرعية عن بعد بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الرقية عبر الهاتف ونحو ذلك غير صحيحة ولا يعتد بها .

وأكد " العيسى " في برنامج " في الآفاق " أنه يمكن أن يرقي الإنسان نفسه في ظل أزمة كورونا ، بل أن هذا الأفضل له وأهله وإخوانه يدعون له وإذا ذهبت الجائحة يرقونه .

كما أوضح حكم تعليق القلائد التي تحتوي على آيات من القرآن الكريم ويرتديها البعض للحماية والحفظ .

Advertisements

وأوضح أنه لا يجوز ارتداء القلائد بشكل عام بنية الحفظ لأن الله تعالى هو الحافظ وليس هناك إلزام على الله سبحانه بالحفظ ما دام الإنسان يرتديها .

وأشار أنه من الأفضل عدم ارتدائها حتى وإن لم يكن بنية الحفظ لأنك قد تدخل بها بيت الخلاء وليس في هذا تكريم لآيات الله وقد تنسى أن تخلعها ذات مرة والإحتياط مطلوب بالشريعة ، وحفظ الله للإنسان يأتي بإيماننا بالله عز وجل وعملنا بآياته .

حكم الرقية عن بعد بالهاتف وغيره.. وكيف نتصرف في الظروف الطارئة مثل كورونا؟