التأمينات الاجتماعية: «يجوز التسجيل لدى أكثر من صاحب عمل»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحد الأدنى من العمر الذي يمكن لصاحبه التسجيل في التأمينات، مشيرةً إلى أنه يجوز للموظف التسجيل لدى أكثر من صاحب عمل.

وذكرت التأمينات، عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أن «أدنى سن للاشتراك في التأمينات هو 15 سنة».

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من جهة أخرى، أوضحت التأمينات أن يجوز للموظف التسجيل لدى أكثر من مؤسسة، قائلةً: «يجيز نظام التأمينات التسجيل لدى أكثر من صاحب عمل»؛ وذلك ردًّا على استفسار من مواطن بأنه يعمل في مؤسسة فهل يحق له التسجيل في مؤسسة أخرى؟

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