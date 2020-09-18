يتطلب وجود تأمين طبي للمستفيد..

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، المدة اللازمة لتجديد الزيارة العائلية. أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في منصة أبشر(أفراد، أعمال) قبل إنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن تمديد الزيارة العائلية يتطلب وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء. Advertisements جاء ذلك ردا على استفسار أحد المقيمين عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع «تويتر»: «تجديد الزياره العائلية عن طريق طلبات أبشر أو من فرع الجوازات». اقرأ أيضا: «الجوازات» تحدد إجراءات تمديد فترة الزيارة العائلية وتأشيرة الخروج والعودة

«الجوازات»: تحدد خطوات حجز المواعيد الإلكترونية بدون التسجيل في «أبشر»



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تعيد التذكير بالمدة اللازمة لتجديد الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.