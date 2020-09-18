قناة «عين»: بث مباشر للتعليم العام والتربية الفكرية الجمعة والسبت

أتاحت قناة «عين»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، بثًّا مباشرًا يومي الجمعة والسبت للتعليم العام والتعليم المستمر والتربية الفكرية.

وقالت «عين»: «لطلابنا وطالباتنا، بث الدروس مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، بإمكانكم مراجعة دروسكم يومي الجمعة والسبت لكل ما تم شرحه خلال هذا الأسبوع من مناهج التعليم العام والتعليم المستمر والتربية الفكرية، عبر قنوات عين عرب سات 12437 عمودي، وعبر اليوتيوب».

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ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردُّد مرةً ثانيةً؛ حيث يتم ضبط تردُّد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات- اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي- اختيار القمر الصناعي عرب سات- إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي- اختيار معدل الترميز 27500- ضبط الإرسال على DVB-S2 -الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافةً).

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