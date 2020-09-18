طريقة الاستعّلام عن أقساط «التنمية العقارية» المستحقة على المتوفى

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، طريقة معرفة الأقساط المتبقية لشخص متوفى، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد أن استعلم كم باقي قسط لشخص متوفى مع العلم أنه ما سجل بأبشر ولا سجل بالموقع؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يمكنك التوجه إلى الصراف الآلي، اختيار «سداد»، الصندوق العقاري، سوف تجد القيمة المطلوب سدادها، التسديد من خلال التالي: لسداد المتأخرات: رقم الهوية متبوع بـ 02، لسداد القسط الحالي: رقم الهوية متبوع بـ 01».

وأضاف: «فيما يخص إعفاء الوفاة للتمويل المدعوم، إذا لم يكن على المتوفي «رحمه الله» متأخرات في السداد، فيتم الإعفاء عن طريق وزارة الماليّة، وذلك عبر تعبئة الورثة لنموذج إعفاء الوفاة عبر الرابط التالي (اضغط هنا)».

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وأتم: «يتم الإعفاء عن طريق وزارة الماليّة، وذلك عبر تعبئة الورثة لنموذج إعفاء الوفاة».

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