وزارة الإسكان تكشف تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن

نبهت إلى أهمية مطابقة الشروط ..
أوضحت وزارة الإسكان، تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن، وذلك عقب استفسار من أحد المستفيدين قائلًا: «هل السجل التجاري يمنع من الاستحقاق لدعم السكن؟».
ورد الحساب الرسمي لبرنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان عبر موقع «تويتر» قائلًا: «وجود سجل تجاري لن يؤثر على تقديمك لدى الوزارة في حال كنت مطابق لشروط الاستحقاق.. لمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة نرجو منك زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».
وأوضح: «جميع شرائح المجتمع هي محل اهتمام و متابعة مستمرة لإيجاد أنسب الحلول السكنية لكل فئة ولتحديد مسار يتناسب مع حالة كل مستفيد بحسب بياناته المدوُنة في الحساب الشخصي».
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