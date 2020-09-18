وزارة الإسكان تكشف تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن

أوضحت وزارة الإسكان، تأثير السجل التجاري على استحقاق دعم السكن، وذلك عقب استفسار من أحد المستفيدين قائلًا: «هل السجل التجاري يمنع من الاستحقاق لدعم السكن؟».

ورد الحساب الرسمي لبرنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان عبر موقع «تويتر» قائلًا: «وجود سجل تجاري لن يؤثر على تقديمك لدى الوزارة في حال كنت مطابق لشروط الاستحقاق.. لمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة نرجو منك زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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وأوضح: «جميع شرائح المجتمع هي محل اهتمام و متابعة مستمرة لإيجاد أنسب الحلول السكنية لكل فئة ولتحديد مسار يتناسب مع حالة كل مستفيد بحسب بياناته المدوُنة في الحساب الشخصي».

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