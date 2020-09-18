«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بخطوات تمديد تأشيرة الزيارة

عبر منصة «أبشر»..

أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير بخطوات تجديد تأشيرة الزيارة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تجديد الزيارة العائلية عن طريق طلبات أبشر أم عن طريق فرع الجوازات؟». ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء». اقرأ أيضًا: مجلس الضمان الصحي يحسم موقف «التأمين» عند تمديد تأشيرة الزيارة

«الجوازات السعودية» تعلق مؤقتًا خدمة تصاريح سفر المبتعثين عبر منصة أبشر



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