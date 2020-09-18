بالصور.. مدني تبوك يخمد حريقًا بمستودع أخشاب على طريق المدينة

لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغًا مساء أمس الخميس، عن حريق في مستودع للأخشاب، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد.
وأكد الرائد الشمري أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.
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