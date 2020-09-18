السعودية اليوم / الإسعافات الأولية" دورة تدريبية بتنمية ثار غداً



نجران 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافـظة ثـار غداً، دورة تدريبية عن بُعد في "الإسعافات الأولية".

وتتناول الدورة التدريبية التي تقام عبر برنامج الاتصال المرئي، طرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بضربات الشمس، والاختناق ،وكيفية إجراء الإنعاش،والتعامل مع حالات الكسور والجروح والنزيف، إضافة إلى حالات والغرق والتسمم والإغماء والحروق.

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13:58ت م

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