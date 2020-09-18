

سكاكا 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا من إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر للكتف الأيمن، وذلك عن طريق إحراء عملية جراحية نوعية لإصلاح الأنسجة المتمزقة، باستخدام المنظار وخيوط خاصة تُزرع في العظم لتثبيت الأنسجة المتمزقة والحلقة الغضروفية الليفية، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة من قبل الطبيب المعالج.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلةً في كلية الطب.

// انتهى //

13:20ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جراحة نوعية لإنهاء معاناة مريض في سكاكا يشكو من خلع متكرر في الكتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.