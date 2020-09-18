السعودية اليوم / معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت تستقبل الطلبة المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي //للصحف فقط//



الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

استقبلت معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية في كل من (منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، اليوم الطلبة المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

وأتمت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من

//انتهى // // للصحف فقط//

13:12ت م

0037



الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واساستقبلت معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية في كل من (منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، اليوم الطلبة المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.وأتمت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة؛ لينضموا بعدها مع زملائهم إلى ميادين الشرف لخدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم.//انتهى // // للصحف فقط//13:12ت م0037

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