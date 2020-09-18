شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تتلقى 31 ألف بلاغ عن أعراض جانبية للأدوية والان نبدء بالتفاصيل
تلقت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 31 ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال النصف الأول من عام 2020. وجاءت 27657 من البلاغات من مقدمي الرعاية الصحية و4153 من الشركات الدوائية و117 من الأفراد.
وتدعو الهيئة للإبلاغ عبر مركز المركز الوطني للتيقظ وتطبيق "طمني" أو التواصل معها على الرقم 19999 عند الشعور بأعراض جانبية لأحد الأدوية لسلامة المرضى.
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